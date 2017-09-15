  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Jay Bruce #32 of the Cleveland Indians celebrates with teammates after hitting a game winning single off Brandon Maurer #32 of the Kansas City Royals during the tenth inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. The Indians defeated the Royals 3-2 for their 22nd win in a row, an MLB record. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Jay Bruce #32 of the Cleveland Indians celebrates wirh Edwin Encarnacion #10 after hitting a game winning single off Brandon Maurer #32 of the Kansas City Royals during the tenth inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. The Indians defeated the Royals 3-2 for their 22nd win in a row, an MLB record. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Jay Bruce #32 of the Cleveland Indians celebrates after hitting a game winning single off Brandon Maurer #32 of the Kansas City Royals during the tenth inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. The Indians defeated the Royals 3-2 for their 22nd win in a row, an MLB record. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Jose Ramirez #11 of the Cleveland Indians is safe at second base with a double as Alcides Escobar #2 of the Kansas City Royals attempts the tag during the tenth inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. The Indians defeated the Royals 3-2 for their 22nd win in a row, an MLB record. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesGettyImages-847154710CLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Jay Bruce #32 of the Cleveland Indians gets congratulations from manager Terry Francona after hitting a game winning single off Brandon Maurer #32 of the Kansas City Royals during the tenth inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. The Indians defeated the Royals 3-2. (Photo by Ron Schwane/Getty Images) *** Local Caption *** Jay Bruce; Terry Francona
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Francisco Lindor #12 of the Cleveland Indians celebrates after hitting a one run double off Kelvin Herrera #40 of the Kansas City Royals during the ninth inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. The Indians defeated the Royals 3-2 for their 22nd win in a row, an MLB record. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Salvador Perez #13 of the Kansas City Royals reacts after being struck out by Cleveland Indians' Joe Smith during the sixth inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. The Indians defeated the Royals 3-2 for their 22nd win in a row, an MLB record. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Cleveland Indians fans cheer after the Indians defeated the Royals 3-2 in ten innings at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. The Indians defeated the Royals 3-2 for their 22nd win in a row, an MLB record. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Francisco Lindor #12 of the Cleveland Indians forces out Alcides Escobar #2 of the Kansas City Royals at second base and throws out Alex Gordon #4 at first base to complete the double play during the seventh inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. The Indians defeated the Royals 3-2 for their 22nd win in a row, an MLB record. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Jose Ramirez #11 of the Cleveland Indians scores the game winning run on a single by Jay Bruce #32 against the Kansas City Royals during the tenth inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. The Indians defeated the Royals 3-2 for their 22nd win in a row, an MLB record. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Jay Bruce #32 of the Cleveland Indians (L) celebrates with Francisco Lindor #12 after hitting a game winning single off Brandon Maurer #32 of the Kansas City Royals during the tenth inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. The Indians defeated the Royals 3-2 for their 22nd win in a row, an MLB record. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Cleveland Indians celebrate victory in the 10th inning over the Kansas City Royals at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. The Indians defeated the Royals 3-2 for their 22nd win in a row, an MLB record. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Jay Bruce #32 of the Cleveland Indians celebrates after hitting a game winning single off Brandon Maurer #32 of the Kansas City Royals during the tenth inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. The Indians defeated the Royals 3-2 for their 22nd win in a row, an MLB record. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Jay Bruce #32 of the Cleveland Indians celebrates wirh Edwin Encarnacion #10 after hitting a game winning single off Brandon Maurer #32 of the Kansas City Royals during the tenth inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. The Indians defeated the Royals 3-2 for their 22nd win in a row, an MLB record. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Starting pitcher Josh Tomlin #43 of the Cleveland Indians pitches against the Kansas City Royals during the second inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Lonnie Chisenhall #8 of the Cleveland Indians hits a RBI single off Jakob Junis #65 of the Kansas City Royals during the third inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Abraham Almonte #35 of the Cleveland Indians makes a sliding attempt on a double by Eric Hosmer #35 of the Kansas City Royals during the sixth inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Andrew Miller #24 of the Cleveland Indians pitches against the Kansas City Royals during the seventh inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  • Cleveland Indians Extend Win Streak To 22 GamesKansas City Royals v Cleveland IndiansCLEVELAND, OH - SEPTEMBER 14: Whit Merrifield #15 of the Kansas City Royals tags out Jose Ramirez #11 of the Cleveland Indians attempting to steal second base during the sixth inning at Progressive Field on September 14, 2017 in Cleveland, Ohio. (Photo by Ron Schwane/Getty Images)
  •  Next Gallery Free Lunch at Fort Huntington (Memorial) Park - September 14, 2017
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