Bruno Mars at Quicken Loans Arena - August 15, 2017 Bruno Mars at Quicken Loans Arena - August 15, 2017

Q104 at Bruno Mars 24K Magic World Tour (Gallery 1) - August 15, 2017 Q104 at Bruno Mars 24K Magic World Tour - August 15, 2017 at Quicken Loans Arena

Q104 at Bruno Mars 24K Magic World Tour (Gallery 2) - August 15, 2017 Q104 at Bruno Mars 24K Magic World Tour (Gallery 2) - August 15, 2017

Q104 at Bruno Mars 24K Magic World Tour (Gallery 3) - August 15, 2017 Q104 at Bruno Mars 24K Magic World Tour (Gallery 3) - August 15, 2017

Q104 and Aly Tanner At Flannery's with Heineken - August 15, 2017Q104 and Aly Tanner At Flannery's with Heineken - August 15, 2017