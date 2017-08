2017 Teen Choice Awards – August 13, 2017 Teen Choice Awards 2017 - Arrivals LOS ANGELES, CA - AUGUST 13: (L-R) Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane and Lauren Jauregui of Fifth Harmony attends the Teen Choice Awards 2017 at Galen Center on August 13, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)