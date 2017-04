Indonesian bride Intan Azzahra holds the honor of Most Liked Wedding Dress of All Time, according to Allure magazine.

look please detail of my dress for @intansazzahra wedding #ivangunawan #indonesiandesigner #weddingdress #fairytailwedding #madeinindonesia @imelvilentcia @miminhairdo A post shared by Ivan Gunawan (@ivan_gunawan) on Mar 10, 2017 at 11:53pm PST

It looks like it’s straight out of a Disney movie!

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 A post shared by Ivan Gunawan (@ivan_gunawan) on Mar 11, 2017 at 2:21am PST

Congrats to the happy couple!

love is a decision not just a feeling #ivangunawan #luxuryfashion #indonesianbrand #madeinindonesia #weddingdress #jember A post shared by Ivan Gunawan (@ivan_gunawan) on Mar 14, 2017 at 9:46am PDT

STUNNER!